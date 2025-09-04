パソコン工房、支払方法「ペイディ」利用で最大10,000ポイント還元施策

ユニットコムは9月3日、パソコン工房WEBサイトで期間中にペイディを使用すると、最大10,000ポイントを還元するキャンペーンを開始した。実施期間は特に設けられておらず、総額100万ポイントの配布が完了し次第終了する。

期間中、パソコン工房WEB通販サイトでの購入時支払方法にペイディを選択すると、最大10,000ポイント（決済金額の10%分）を還元するというキャンペーン施策。利用するにはパソコン工房 WEB会員・ビジネスご優待会員に登録する必要があり、1人1回だけ利用できる。