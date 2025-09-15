ドイツ・ベルリンで9月5日から9日まで開催したエレクトロニクスショー「IFA 2025」にて、Spacewalker Technologyの「MOVA」ブランドも大規模ブースを展開。IFA 2025で発表された階段昇降できるロボット掃除機「Zeus 60」や2本アームを備えた「Sirius 60」、フラッグシップの新ロボット掃除機「Z60 Ultra Roller Complete」などが前面に展示され、来場者の関心を集めていました。

IFA 2025のMOVAブース

”エレベーター式”で1段ずつ階段を昇降するロボット掃除機

Zeus 60は最大25cmの階段を昇降できるロボット掃除機。IFA 2025でロボット掃除機はAnkerやDreameブランドから登場しており、両方ともいわゆる“キャタピラー”型となる4つの脚でロボット掃除機をスロープ的に階上・階下へ運ぶ製品ですが、Zeus 60は左右2本の脚が伸縮して1段ずつ階段を昇降していく製品です。

Zeus 60。脚を伸ばしたあとはロボット掃除機を前にスライドさせて押し出す

脚を閉じた状態

掃除中のモップ洗浄機能を備えたロボット掃除機

「Z60 Ultra Roller Complete」はIFA 2025で発表された新たなフラッグシップとなるロボット掃除機。汚れたモップを常時洗いながら床を拭き続ける機能、カーペットに上ると自動でモップを持ち上げカバーを掛け濡らさないようにする機能、壁際でモップやサイドブラシが伸びる機能などを搭載。また掃除機としての吸引力は28,000Paと強力です。9月中旬に1,499米ドルで発売予定といいます。