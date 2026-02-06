GIGABYTEは2月6日、デスクトップPCの新製品として「AORUS PRIME 3」シリーズを発表した。2月13日から順次発売を予定しており、価格は275,000円前後から。

GIGABYTE、組み立て済みデスクトップPC「AORUS PRIME 3」

主要パーツにGIGABYTE製品を採用した組み立て済みゲーミングPC製品。80 Plus Gold認証を取得した650W電源を採用。最新ゲームタイトルを快適にプレイできるだけでなく、4K動画編集などのクリエイティブワークやAIワークロードも安定して行なうことができるとしている。