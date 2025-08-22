マウスコンピューターは8月21日、同社ゲーミングPC「G TUNE」ブランドのノートPC新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5060／5070 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC「G TUNE P5」シリーズを発売した。
AI性能を強化したNVIDIA Blackwellアーキテクチャによる第5世代Tensorコアを搭載した、NVIDIA GeForce RTX 5060／5070 Laptop GPU内蔵のミドルレンジ15.6型ゲーミングノートPC。
画面アスペクト比は16:9で解像度はWQHD（2,560×1,440ドット）。リフレッシュレートは165Hzの高速駆動をサポートする。冷却ファンの羽根を79枚に増加し、左右／左右後方の計4カ所から排熱することで高い冷却性能を確保し、静音性向上を図った。
本体カラーはブラックとホワイトの2色を用意し、キーボードバックライトは15色から設定できる。製品例は下記の通り。
G TUNE P5-I7G60シリーズ
- OS：Windows 11 Home 64ビット
- CPU：Intel Core i7 13620H
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- メモリ：16GB（8GB×2）
- M.2 SSD：500GB（NVMe Gen4×4）
- パネル：15.6型 液晶パネル (ノングレア／165Hz対応)
- WEB販売価格：209,800円
G TUNE P5-I7G70シリーズ
- OS：Windows 11 Home 64ビット
- CPU：AMD Ryzen 9 8945HX
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU
- メモリ：16GB（8GB×2）
- M.2 SSD：500GB（NVMe Gen4×4）
- パネル：16型 液晶パネル (ノングレア／300Hz対応)
- WEB販売価格：239,800円