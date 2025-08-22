マウスコンピューターは8月21日、同社ゲーミングPC「G TUNE」ブランドのノートPC新製品として、NVIDIA GeForce RTX 5060／5070 Laptop GPUを搭載したゲーミングノートPC「G TUNE P5」シリーズを発売した。

G TUNE P5シリーズ

AI性能を強化したNVIDIA Blackwellアーキテクチャによる第5世代Tensorコアを搭載した、NVIDIA GeForce RTX 5060／5070 Laptop GPU内蔵のミドルレンジ15.6型ゲーミングノートPC。

画面アスペクト比は16:9で解像度はWQHD（2,560×1,440ドット）。リフレッシュレートは165Hzの高速駆動をサポートする。冷却ファンの羽根を79枚に増加し、左右／左右後方の計4カ所から排熱することで高い冷却性能を確保し、静音性向上を図った。

本体カラーはブラックとホワイトの2色を用意し、キーボードバックライトは15色から設定できる。製品例は下記の通り。

G TUNE P5 ブラック

G TUNE P5 ホワイト

G TUNE P5-I7G60シリーズ

OS：Windows 11 Home 64ビット

CPU：Intel Core i7 13620H

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

メモリ：16GB（8GB×2）

M.2 SSD：500GB（NVMe Gen4×4）

パネル：15.6型 液晶パネル (ノングレア／165Hz対応)

WEB販売価格：209,800円

G TUNE P5-I7G70シリーズ