マウスコンピューターは8月28日、同社一般向けブランド「mouse」シリーズにおいて、新筐体を採用したデスクトップPC「MHシリーズ」を発売すると発表した。よりスタイリッシュな外観としつつ、安定性と使いやすさを兼ね備えた新設計で刷新している。

新型のMHシリーズでは、筐体デザインを環境に調和するシンプルなものにしつつ、フロントパネルのサイド部にLED間接照明(点灯・消灯可能)を採用するなど、外観を刷新。さらに、内部クーリング面でも排熱を効率化させたほか、本体前面の中央にインタフェースを集めた配置するなど、安定性と使いやすさも強化している。

エアフローを見直し排熱を効率化。長時間の安定動作に貢献する

アクセスしやすいフロントパネルの中央にインタフェースを集中

購入時のBTOカスタマイズに対応し、モデル例は以下のとおり。ほか、AMDベース、Intelベース問わず、幅広いラインナップを用意している。ラインナップ一覧はこちらのリンク先の製品ページにて。

モデル名：mouse MH-A5A01

CPU：AMD Ryzen 5 5500GT プロセッサ

グラフィックス：Radeon Graphics

メモリ：16GB

M.2 SSD：500GB (NVMe)

販売価格：109,800円（税込）

モデル名：mouse MH-I5G5A

CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050

メモリ：16GB

M.2 SSD：500GB

販売価格：169,800円（税込）