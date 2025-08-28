マウスコンピューターは8月28日、同社一般向けブランド「mouse」シリーズにおいて、新筐体を採用したデスクトップPC「MHシリーズ」を発売すると発表した。よりスタイリッシュな外観としつつ、安定性と使いやすさを兼ね備えた新設計で刷新している。
新型のMHシリーズでは、筐体デザインを環境に調和するシンプルなものにしつつ、フロントパネルのサイド部にLED間接照明(点灯・消灯可能)を採用するなど、外観を刷新。さらに、内部クーリング面でも排熱を効率化させたほか、本体前面の中央にインタフェースを集めた配置するなど、安定性と使いやすさも強化している。
購入時のBTOカスタマイズに対応し、モデル例は以下のとおり。ほか、AMDベース、Intelベース問わず、幅広いラインナップを用意している。ラインナップ一覧はこちらのリンク先の製品ページにて。
モデル名：mouse MH-A5A01
CPU：AMD Ryzen 5 5500GT プロセッサ
グラフィックス：Radeon Graphics
メモリ：16GB
M.2 SSD：500GB (NVMe)
販売価格：109,800円（税込）
モデル名：mouse MH-I5G5A
CPU：インテル Core Ultra 5 プロセッサー 225
グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050
メモリ：16GB
M.2 SSD：500GB
販売価格：169,800円（税込）