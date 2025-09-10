オプテージは9月10日、同社の携帯電話サービス「mineo（マイネオ）」において、新端末「arrows Alpha」と「OPPO A5x」の販売を開始した。

arrows Alpha

「arrows Alpha」（FCNT製）は、AI機能を活用したハイパフォーマンス性能が特徴。最長2日持つバッテリーと約35分の超急速充電に対応し、世界最高水準（FCNT合同会社調べ）の頑丈さも備える。カラーはホワイト・ブラックの2色。

OPPO A5x

「OPPO A5x」は、6.7インチの大型ディスプレイを搭載し、アウトカメラは3200万画素。OPPO AI機能により写真をより美しく仕上げられ、防水性能とMIL規格認証の耐久性も確保している。4年間の長寿命バッテリーも特徴の一つだ。カラーはホワイト・ブルーの2色。

価格について、「arrows Alpha」が一括払い時は8万5,272円、24カ月の分割払い時は月額3,553円×24回、36カ月の分割払い時は月額2,365円×36回（初回のみ2,497円）。「OPPO A5x」が一括払い時は1万9,272円、24カ月の分割払い時は月額803円×24回、36カ月の分割払い時は月額528円×36回（初回のみ792円）に設定されている。