楽天モバイルは9月8日、「iPhone 16e（128GB）」を実質24円で2年間利用できる「超おトク！Rakuten最強プラン契約＆iPhone買い替え超トクプログラム利用特価」キャンペーンを開始した。終了日時は未定。

「楽天モバイルショップ」および「楽天モバイル」公式サイトで、「iPhone 16e 128GB」と「Rakuten最強プラン」をセットで申し込み、加えて「楽天モバイル買い替え超トクプログラム」を利用するユーザーが対象となるキャンペーン。

楽天カードによる48回払いでiPhone 16e（128GB）を購入し、25カ月目に端末を返却することで、残り24回分の支払いが免除される。

これにより、iPhone 16e（128GB）の実質購入価格は24円（1円×24回）となる。通常価格104,800円の端末が無料に近い価格で利用できる計算だ。

注意点として、25カ月目での端末返却時に事務手数料3,300円が発生する。また、返却した製品が楽天モバイル指定の状態を満たさない場合は、故障費用22,000円の支払いが必要になるケースもあるため、端末の取り扱いには注意が必要だ。

なお、Rakuten最強プラン（データタイプ）の申し込みや、データタイプから通常プランへの変更は対象外とされており、音声通話プランへの加入がキャンペーン適用条件となっている。