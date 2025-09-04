サムスン電子ジャパンは9月4日、Androidタブレットの新製品「Galaxy Tab S11」「Galaxy Tab S11 Ultra」を発表した。本体を薄型に仕上げた高性能モデルで、厚みはGalaxy Tab S11が5.5mm、大画面のGalaxy Tab S11 Ultraは5.1mmに抑えた。高性能スタイラスペン「Sペン」も付属する。

価格はオープンで、希望小売価格はGalaxy Tab S11が129,030円から、Galaxy Tab S11 Ultraは193,600円から。発売はいずれも9月19日。

11インチパネルのGalaxy Tab S11

「シリーズ史上で最も薄く仕上げ、携帯性を重視した」というプレミアムタブレット。11インチパネルのGalaxy Tab S11と、14.6インチパネルのGalaxy Tab S11 Ultraの2モデル。本体サイズはGalaxy Tab S11が165.3×253.8×5.5mm/469g、Galaxy Tab S11 Ultraが208.5×326.3×5.1mm/692gと、大画面のGalaxy Tab S11 Ultraはわずか5.1mmと薄型軽量に仕上げた。

14.6インチパネルのGalaxy Tab S11 Ultra

専用のスタイラスペン「Sペン」も付属する。今回、鉛筆のような六角形デザインを採用し、持ちやすさを高めたほか、新しいペン先を採用して書き心地や描画精度を向上させた。

AI関連機能では、画面内のテキストを瞬時に要約したり翻訳したりできる「かこって検索」や、音声や視覚情報で対話できるAIアシスタント「Gemini Live」を搭載。ユーザーの作業を効率化する機能を多数備えた。

外部ディスプレイと連携してPCのような操作が可能な「Samsung DeX」機能も強化し、複数の作業領域を切り替えて使えるようになった。