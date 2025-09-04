中国発の最新ガジェットが体験できるイベント「チャイナフェスティバル2025」が9月6日（土）～7日（日）に代々木公園イベント広場（東京都渋谷区）で開かれる。コンシューマー向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ）などの製品を展示し、実際に体験もできる。来場者には、最新ガジェットが当たる抽選会も実施する。入場は無料。

発表前の最新ガジェットが続々

最新ガジェットを展示するのはFastlane Japanブース。日本未発売の製品を含め、多くの製品を展示し、見るだけではなく実際に触って体験することも可能。来場者限定の最新ガジェットが当たる抽選会も実施する。

出展するブランドとおもな製品は以下の通り。

メーカー、ブランド 展示するおもな製品 REDMAGIC 業界最高クラスの性能と独自の冷却システムを搭載した最新ゲーミングスマートフォン・タブレットなどを展示。鳴潮ツバキコラボレーションモデルも展示予定 nubia 最新カメラ技術とレトロデザインを融合したフラッグシップスマホなど aulumu 機能的なテックの美学とデザイン性に優れたスマホ・PCアクセサリーなど Hypershell 世界初のコンシューマー向けアウトドア用外骨格（パワードスーツ） SHARGE 先進技術とスタイリッシュなデザインを融合させた充電デバイス Oladance 耳をふさがないオープン型でトップクラスの音質を誇るイヤホン Morus 市場で初めて真空吸着技術を採用した小型衣類スチーマー JisuLife 世界で一番売れた、超強力風速と風力調節機能を備えたハンディファン