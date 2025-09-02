どうせ写真を撮るならキレイに高画質で撮りたいもの。そのためには、シャッターを切る前にベストな設定を済ませておかなければなりません。といってもiPhoneの場合やるべき作業はひとつ、「設定」→「カメラ」→「フォーマット」画面でカメラ撮影項目に「高効率」を選択すればOKです。

カメラ撮影項目には、「高効率」と「互換性優先」という2つの選択肢が用意されていますが、「高効率」を選択すると静止画撮影にHEIFフォーマットが適用されるようになります。HEIFは「互換性優先」を選択すると適用されるJPEGフォーマットより圧縮率が高く、まったく同じ画質の場合より小さいファイルサイズで保存できるのです。

さらに、48MP/4,800万画素のメインカメラを搭載したiOS 17以降が動作するiPhone、具体的にはiPhone 14 Pro/Pro MaxおよびiPhone 15以降のモデルについては、「HEIF Max」という選択肢も用意されています。

HEIF Maxとは、48MPという圧倒的な解像度を保ちつつコンパクトなサイズで静止画を残すことができます。通常、静止画は最大24MPとなりますが、「設定」→「カメラ」→「フォーマット」画面で「ProRAWと解像度コントロール」スイッチをオンにして「HEIF（最大、48MPまで）」を選択すると、一定の条件下でファイルサイズを抑えつつ高解像度の静止画を残せるのです。

画質という点では、Apple独自の画像処理を施したデータをRAWフォーマットで残せる「ProRAW」のほうがHEIF Maxより有利ですが、ProRAWでは1枚あたり70メガを超えてしまう静止画も、HEIF Maxにすれば5メガ程度に抑えられます。画質に絶対妥協したくないならProRAW一択ですが、ストレージ容量には限りがありますから、HEIF Maxが現実的な選択肢といえそうです。