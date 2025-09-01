『原神』新バージョン表記は「Luna Ⅰ」に。ナド・クライの月光を浴びて新たな冒険へ

HoYoverseは8月29日、提供中のゲーム『原神』における予告配信を実施し、その中で次期バージョン『Luna Ⅰ「空月の歌・続奏」』を9月10日にリリースすると明らかにした。

ナタでの旅を終え、3つの島が並ぶ「ナド・クライ」のとある地域へと向かうというもの。冒険ランク28以上でモンドの魔神任務 序章・第三幕までクリアしていれば、新地域「ナド・クライ」入り口のワープポイントが解放されてすぐに最新コンテンツを楽しめるようになる。

新しいプレイアブルキャラクターとしてラウマ、フリンズ、ライノを実装予定。ナヒーダと夜蘭を復刻するほか、スメールをテーマにした集録祈願も同時開催する。