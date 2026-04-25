『ゼンレスゾーンゼロ Ver.2.8』は5月6日リリース。Steam版や星見雅の新コスチュームも

HoYoverseは4月24日、提供中の都市ファンタジーRPG『ゼンレスゾーンゼロ』における予告配信を実施し、その中で次期バージョン『Ver.2.8 新・エリー都の落日』を5月6日にリリースすると明らかにした。Steam版も利用できるようになる。

現在展開中のVer.2.xシリーズにおける最終バージョン『Ver.2.8 新・エリー都の落日』のリリース日時が決定したという内容。「ラミル」を巡る追跡劇が展開される中、「クランプスの黒枝」の処刑人「プロメイア」と、レベルアップした邪兎屋のメンバー「スターライト・ビリー」が戦いに加わり、郊外の混乱に新たな変数をもたらすという。

加えて、Steam版もVer.2.8から利用可能になる。Steam版におけるゲームデータも他のプラットフォームと共有可能で、すでにストアページが公開中。レーティングはESRB：Teen、PEGI：12+（12才以上対象）。