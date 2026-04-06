ファミリーマートは4月6日、スマホアプリ「モンスターストライク」（モンスト）とのコラボレーションキャンペーン「ファミマ×モンスト 友情コンボ発動！」を全国のファミリーマート（約16,400店）で開催すると発表した。開始日は4月14日。

ファミマ×モンスト「友情コンボ発動！」キャンペーン キービジュアル

ファミリーマートとモンストのコラボは、2024年10月の初回「ジューシー祭」に続く2度目。同キャンペーンでは、2025年秋から地上波放送された初のモンストTVアニメ『モンスターストライク デッドバースリローデッド』の主要キャラクター「リンネ」「ジュゲム」や人気の「ルシファー」など、描き下ろしデザインのスマホスタンドキーホルダーが景品として登場する。

対象商品2個同時購入でスマホスタンドキーホルダー1個プレゼント

キャンペーン期間中（4月14日AM10:00～、景品なくなり次第終了）、森永製菓 inゼリー各種を対象商品として2個同時購入ごとに、描き下ろしデザインのスマホスタンドキーホルダー（全5種：ジュゲム、ニケ、リンネ、ルシファー、カマエル）が1個もらえる。今回のコラボでは、前述のアニメ主要キャラクターに加え、企業コラボ初登場のキャラクターも収録されている。

対象商品の森永製菓 inゼリー各種

ファミペイスタンプでモンストポイントやファミマポイントが当たる抽選企画

ファミペイを提示して対象のinゼリーを購入するごとにスタンプが1個たまる企画も展開。スタンプ数に応じて希望のコースに応募すると、抽選でモンストWebショップでオーブやゲーム内アイテムと交換できる「モンストポイント」または「ファミマポイント」が合計3,910名に当たる。

キャンペーン期間は4月14日～4月27日、応募期間は4月14日～5月1日。スタンプ3個コースの賞品はモンストポイント100pt（2,500名）となっている。

アプリ連動・ファミマプリント・POSAカードキャンペーンも実施

前回の初コラボで好評を博したモンストアプリ内「モンスポット」との連動キャンペーンに加え、店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」での限定コンテンツ、さらに今回の新施策としてApple Gift Card・Google Play ギフトカードを5,000円以上購入すると、抽選でアクリルスタンド5体セットが当たるキャンペーンも展開する。

Apple Gift Card・Google Play ギフトカードキャンペーンの賞品「限定描き下ろしアクリルスタンド5体セット」

4月18日からは全国のファミリーマートにて「一番くじ モンスターストライク 2026」を順次発売する。BANDAI SPIRITS製で1回780円。A賞「エル：破邪モードフィギュア」（約20cm）をはじめ、クリアポスター、ビッグタオル、「スマホもおける！オラゴンフィギュア」（約8cm）などが用意される。