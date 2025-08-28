フロンティアワークスは8月28日、幕張メッセで9月25日〜28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）の「ハピネットゲームフェス！in TGS 2025」に、Nintendo Switchパッケージ版の発売を控える謎解きアドベンチャーホラーゲーム「アクアリウムは踊らない」を出展すると発表した。発売前ながら、作者自身が立ち会い最速クリアRTAを見届けるステージイベントも予定されている。

作者が8年かけて1人で制作したことで話題に

「アクアリウムは踊らない」は、ホラー要素を含みつつも独特の世界観で描かれたアドベンチャーゲームで、作者・橙々氏が8年の歳月をかけて1人で制作した作品。これまでNintendo SwitchやSteamのダウンロード版が配信されており、パッケージ版は10月30日に発売予定。

東京ゲームショウ2025の会場では、9月28日14時からハピネットメインブース（Hall 7）でステージイベントを開催。同作のリアルタイムアタック（RTA）世界記録保持走者らをゲストに迎え、作者とともにSpecial Edition版の最速クリアを目指すプレイを実況付きで披露するという。

また、インディーゲームコーナー（小間番号11-C26）では同作の試遊が可能で、体験者には「非売品オリジナルバスパウダー」が進呈される。バスパウダーは、水着姿のスーズ、レトロ、ルル、キティ、クリス、シークレットの全6種で、ランダム配布されるとのことだ。

さらに、ステージの模様はYouTubeやニコニコ生放送でライブ配信され、会場に足を運べないファンも観覧できる。