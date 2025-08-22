FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは8月22日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「半期決算セール！極上」を開始した。8月29日15時まで。

FRONTIERが半期決算でゲーミングPC全18機種を特価セール

期間限定のPC特価販売。エントリーからハイエンドまで、ゲーマーに人気の高い構成のゲーミングPCを全18機種、セール価格でラインナップしている。

高性能モデルではRyzen 7 9800X3DとRadeon RX 9070 XT搭載で価格27万円台のGHLシリーズ、ゲームを楽しみたいが予算は抑えたいエントリー層向けにはRyzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT搭載で価格15万円台のGKシリーズなどがおすすめとのこと。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLMB650/WS728」 セール価格279,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGKB550/WS725/NTK」 セール価格154,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・AMD Radeon RX 9060 XT (ASRock製)

・600W ATX静音電源 80PLUS BRONZE



モデル名「FRGHLMB650/WS609/NTK」 セール価格295,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 7800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。