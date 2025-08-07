FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは8月7日、セガの3D格闘ゲーム『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』の推奨ゲーミングPCの販売を、本日より開始したと発表した。Intel Core UltraシリーズとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズを搭載し、最高の環境でゲームを楽しめるという。BTOカスタマイズに対応し、価格は税込191,800円から。
『Virtua Fighter 5 R.E.V.O.』はリアリティの追求を続ける、3D格闘ゲームの始祖「バーチャファイター」シリーズの最新作(Steam版)。『バーチャファイター esports』Ver.2.0をベースに、Steam版ならではのアップグレード要素として、「ロールバックネットコード」「バランス調整」「4Kグラフィック対応」などが適用されている。新製品はセガの検証基準をクリアした同タイトルの推奨PCだ。
ラインナップは2モデルで、FRONTIER GHLシリーズの「FRGHLB860/VFR1『VirtuaFighter5R.E.V.O.』推奨PC」と、FRONTIER GKシリーズの「FRGKB860M/VFR1『VirtuaFighter5R.E.V.O.』推奨PC」。それぞれの基本スペックと価格は以下の通り。
FRONTIER GHL「FRGHLB860/VFR1『VirtuaFighter5R.E.V.O.』推奨PC」
モデル型番：FRGHLB860/VFR1
OS：Windows 11 Home 64bit版
CPU：Intel Core Ultra 7 プロセッサー 265F
CPUクーラー：空冷 (CPS RT400-BK)
マザーボード：【MSI製】Intel B860 チップセット
メモリ：32GB (16GB x2) メモリ DDR5
ストレージ：1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (ブラック)
電源：750W ATX静音電源 80PLUS GOLD
無線：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 + Bluetooth 5.3
保証：1年間センドバック保証
本体サイズ：幅 約230mm × 高さ 約500mm × 奥行 約465mm
価格：税込309,800円
FRONTIER GK「FRGKB860M/VFR1『VirtuaFighter5R.E.V.O.』推奨PC」
モデル型番：FRGKB860M/VFR1
OS：Windows 11 Home 64bit版
CPU：Intel Core Ultra 5 プロセッサー 225F
CPUクーラー：空冷 (CPS RT400-BK)
マザーボード：【ASUS製】Intel B860 チップセット
メモリ：32GB (16GB x2) メモリ DDR5
ストレージ：1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial P3 Plus)
GPU：NVIDIA GeForce RTX 5060
電源：750W ATX静音電源 80PLUS GOLD
無線：IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n対応 + Bluetooth 5.3
保証：1年間センドバック保証
本体サイズ：幅:約215mm x 高さ:約347mm x 奥行:約401mm
価格：税込191,800円