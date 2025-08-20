Nothing Technology Japanは8月20日、スマートフォンの新製品「Phone (3)」を日本で販売すると発表した。すでにグローバルでは発表済み。おサイフケータイ（FeliCa）や防塵防滴など、日本で求められる装備も盛り込んだ。価格は、12GB＋256GBモデルが124,800円、16GB＋512GBモデルが139,800円。国内の通信キャリアでは、楽天モバイルが独占的に販売する。発売は8月28日午前9時。

Phone (3)は「初の本格的なフラッグシップモデル」と位置づける高性能モデル。透明パネルや幾何学的な模様を盛り込んだ独特なデザインを進化させつつ、背面に「Glyphマトリックス」と呼ばれるLEDディスプレイを新たに搭載。通知をグラフィックで表示できるほか、会議などの音声を録音して生成AIで要約を作成する「Flip to Record」機能も備える。Glyphマトリックスと背面ボタンを利用したミニアプリ（Glyph Toys）も利用できるのがユニーク。

こちらはホワイトモデル

SoCはSnapdragon 8s Gen 4を採用し、処理性能やグラフィックス性能、AI性能を大幅に高めた。

カメラは、すべて5000万画素の4眼構成（背面3カメラ、前面1カメラ）。メインカメラは1/1.3インチの大型センサーを採用する。望遠カメラは光学3倍で、ロスレスズームで6倍相当、生成AIを併用するウルトラズームで60倍相当までズームできる。背面にある赤いドットは、動画撮影時にタリーランプのように点灯する。

ディスプレイは6.67インチの有機ELで、1260×2800ドットと解像度が高い。最大輝度も4500ニトと明るい。4辺のベゼル幅は薄く均一に仕上げ、洗練された外観にした。

バッテリーはシリコンカーボンバッテリーを採用し、5,150mAhの大容量に仕上げた。65Wの急速充電に対応し、54分でフル充電が可能。15WのQi2ワイヤレス充電にも対応する。

おサイフケータイやeSIMにも対応する。Nothingのスマートフォンとしては初めてIP68等級の防塵・耐水性能を備えた。本体サイズは160.6×75.59×8.99mm、重さは218g。

Phone (3)は、Nothingの直販サイトと楽天モバイルでのみ取り扱う。楽天モバイルの店舗では実機を展示するので、実際にデザインや使用感を確かめてから購入できる。