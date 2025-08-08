アンカー・ジャパンは8月8日、水拭き機能を備えたフラッグシップロボット掃除機「Eufy Robot Vacuum Omni E25」を発売した。Anker公式オンラインストアや直営店、Amazon、楽天市場および一部家電量販店にて取り扱う。価格は149,900円で、公式オンラインストアでは20％オフなどの初回セールを実施する。

Eufy Robot Vacuum Omni E25

Eufy Robot Vacuum Omni E25はローラーモップ搭載の全自動ロボット掃除機。約29cmの幅広ローラーモップを採用し、水拭き中の汚れを本体内で洗浄する「HydroJet システム」により綺麗な水で床を拭く仕組みを導入。拭き掃除では約1.5kgの圧力をかけて床を押しながら拭くことで汚れを効果的に除去できるとする。

ゴミの吸引では、アンカーのスマートホームブランド「Eufy」シリーズのロボット掃除機史上最もパワフルな最大20000Paを実現。またステーションでのゴミ収集時にロボット掃除機本体の回転ブラシが左右に分かれ、中央部から毛を自動吸引する「DuoSpiral ブラシ」を初搭載し、ブラシの毛がらみを低減する。このほか部屋の角を検知すると伸びるサイドブラシも備えた。

部屋の角を検知すると伸びるサイドブラシ

障害物検知・マッピング関連では、おもちゃやスリッパなど200以上の物体を認識して回避できるAIカメラに基づいた高精度な障害物回避システム「AI.Seeシステム」や、独自のiPath レーザー・ナビゲーションシステムによるリアルタイムの部屋マッピング機能を搭載。セットのクリーニングステーションはゴミ収集、モップ洗浄、温風乾燥に加え、洗剤の投入も自動で行える。

掃除時間は最大210分で充電時間は約210分。本体のダスト容器は264mL、ステーションのダストバッグ容量は3L。本体サイズは32.7×34.6×11.1cm、本体の重さは約5.2kg。ステーションのサイズは37.0×46.2×43.7cm、ステーションの重さは約7.1kg。

iPath レーザー・ナビゲーションシステムのイメージ