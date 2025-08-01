サードウェーブは、AMD製CPU「AMD Ryzen Threadripper 9000 シリーズ プロセッサ」搭載ワークステーション『THIRDWAVE Workstation N6632』を2025年8月1日からドスパラプラスで受注開始した。

AMD Ryzen Threadripper 9000 シリーズ プロセッサは、Zen5アーキテクチャを採用し、同クロック帯でのIPC（命令処理性能）が向上。前世代と同等のコア数ながら、より高速かつ効率的な演算処理を実現した。AI推論やシミュレーション、BIM処理など、複雑かつ負荷の高い業務においてもスムーズなレスポンスを提供し、設計・開発現場での生産性向上と業務効率化を支援するという。

また、最大2基のNVIDIA RTX 6000 Ada 48GBを搭載可能。PCIe 5.0の広帯域を活かすことで、4K/8Kレンダリングや、AI推論、CAEシミュレーション、映像制作といった、精度と並列処理の性能が求められるタスクでも、高い描画・演算能力を発揮する。

さらに、本製品では、従来比17%の筐体容積削減を実現したコンパクトな4Cケースを採用。ストレージ搭載数や冷却性能はそのままに、静音性・冷却効率・メンテナンス性の三要素を高いレベルでバランスよく実現する。