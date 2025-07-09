LINEヤフーは7月8日、同社が提供する「LINEスタンプメーカー」アプリ（iOS版）にて、新たなスタンプ作成機能の提供を開始した。AppleのAI「Apple Intelligence」による画像生成機能「Image Playground」を活用した。利用料は無料。

新機能では、コンセプトやテキスト、ライブラリ内の人物写真と組み合わせることで、LINEスタンプを直感的に作成できる。スタンプ作成の全プロセスにおいてプライバシーが保護されるとしている。

この機能で作成したLINEスタンプは販売可能。1パッケージあたり8個以上の画像を作成後、「販売申請」ボタンをタップすると、審査承認後、LINE STOREでLINEスタンプを販売・ダウンロード可能になる。

Apple Intelligenceの利用環境が必要なため、新機能を使えるのはiOS 18.1以降を搭載したiPhone 15 Pro以降（iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max、iPhone 16シリーズ）のユーザーとなる。

2025年秋頃（予定）には、「Image Playground」を活用したさらなる機能強化を予定している。

新機能の利用条件