2025年5月29日、ポケモンカードゲームのアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』に新テーマ拡張パック「異次元クライシス」が追加される。

「異次元クライシス」では、『ポケットモンスター サン・ムーン』『ポケットモンスター ウルトラサン・ウルトラムーン』に登場した、ウツロイドやマッシブーン、ズガドーンなど、ウルトラホールからやってくる謎の存在「ウルトラビースト」などを収録。カードの一部の情報が公開された。

ウツロイド

マッシブーンex

フェローチェ

テッカグヤ

アクジキングex

ズガドーン

モクロー

タイプ:ヌル

カプ・コケコex

新たなコレクションファイルやコレクションボードも登場。画像のコレクションボードは、6月中旬頃開催のゲーム内イベントにて入手できる。

また、6月上旬にはウルトラビーストドロップイベントを、6月中旬にはべベノムとヌイコグマのプロモカードがゲットチャレンジイベントを、6月下旬にはウルトラビーストに関連するカードがレアチャレンジやフリーチャレンジに出現する大量発生イベントを実施する。

【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「異次元クライシス」

