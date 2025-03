ポケモンカードゲームのアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』のテーマ拡張パック「シャイニングハイ」が2025年3月27日に追加される。

【公式】『ポケポケ』テーマ拡張パック「シャイニングハイ」

「シャイニングハイ」では、『ポケットモンスター赤・緑』『ポケットモンスターダイヤモンド・パール』に登場するポケモンに加え、『ポケットモンスタースカーレット・バイオレット』に登場するポケモンも収録。さらに、「色ちがいのポケモン」のカードが初登場する。

リザードンex

ルカリオex

パチリス

シャリタツ

ニャオハ

ナンジャモ

さらに、2025年3月28日15時から4月27日14時59分まで、ゲーム内で展開されるミッションを達成することで、9種類のスタートデッキのうち1つを入手できる「exスタートデッキミッション」を開催。1つのデッキは20枚のカードで構成されており、選択したデッキに応じて20枚のカードが入手できる。

同じく2025年3月28日15時から4月27日14時59分までは、「ランクマッチシーズンA2b」が開催される。プレイ実績の近い世界中のプレイヤーたちと腕を競うことができ、シーズンが終了した時点のランクに応じてプロフィールに設定できるエンブレムを獲得できる。

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。