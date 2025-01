ポケモンカードゲームのアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』において、拡張パック「時空の激闘」が1月30日に追加される。

拡張パックは「時空の激闘 ディアルガ」「時空の激闘 パルキア」の2つ。『ポケットモンスター ダイヤモンド・パール』に登場する伝説のポケモン・ディアルガ、パルキアをはじめとしたポケモンを多数収録する。

ディアルガex [♦♦♦♦]

パルキアex[♦♦♦♦]

ルカリオ[★]

拡張パックの追加に伴い、1月30日から、伝説のポケモン・ディアルガ、パルキア、幻のポケモン・ダークライが描かれた新たなコレクションファイルやコレクションボードが登場する。

さらに、新機能「トレード」が1月29日より順次追加。アイテム等を消費することで、フレンドとポケモンカードを交換することができる。交換できるのは、♦1〜♦4、★1の同じレアリティ同士で、機能追加時点では「最強の遺伝子」と「幻のいる島」に収録される一部のカードだ。

『ポケポケ』拡張パック「時空の激闘」の紹介映像。「パチリスex」や「リーフィア」、「シロナ」、「フカマル」などのカードも映っている

