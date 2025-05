PlayStation Plusの「エクストラ」と「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「ゲームカタログ」と、PlayStation Plus「プレミアム」の加入者が追加料金なしで遊べる「クラシックスカタログ」のラインアップが更新される。

新たに追加される「ゲームカタログ」のタイトルは以下の通り。2025年5月20日の提供を予定する。

『SAND LAND』(PS5/PS4)

『Granblue Fantasy Versus: Rising』(PS5/PS4)

『ソウルハッカーズ2』(PS5)

『Battlefield V』(PS4)

『牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ』(PS5)

『S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy』(PS5/PS4)

『Five Nights at Freddy’s: Help Wanted』(PS4)



『SAND LAND』

『Granblue Fantasy Versus: Rising』

「クラシックスカタログ」(プレミアムプランが対象)の追加タイトルは以下の通り。

『Battle Engine Aquila』(PS2)