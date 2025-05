Rockstar Gamesは、『Grand Theft Auto(グランド・セフト・オート)』の最新作『Grand Theft Auto VI』が2026年5月26日に発売予定であることを発表した。

公式Xアカウントにてアナウンスを投稿。当初予定していた2025年から延期になる形で、理由は「ユーザーの期待に応える品質にする」ためとのことだ。

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob