Rockstar Gamesは、『Grand Theft Auto(グランド・セフト・オート)』の最新作である『Grand Theft Auto VI(GTA6)』のファーストトレーラーを公開した。

Rockstar Gamesの公式Xアカウントでは、「トレーラーがリークされたので、実際のトレーラーをご覧ください」と投稿。映像では、舞台となるであろう街の様子や男女のキャラクターが銃を構えて店に押し入るシーンなどが描かれる。また、最後には、発売時期が2025年になることが明かされた。

Our trailer has leaked so please watch the real thing on YouTube: https://t.co/T0QOBDHwBe