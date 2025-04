スマートフォンでも『VALORANT』、中国からリリースへ

Riot Gamesは4月21日、提供中のタクティカルシューター『VALORANT』の公式X(旧Twitter)アカウントにおいて、スマートフォン向け『VALORANT Mobile』を展開すると明らかにした。中国でのリリースを先行して予定しており、順次グローバル展開が行われていくという。

『VALORANT』、5on5で争うタクティカルFPSシューター。PC版から展開されたあと、2024年にはPlayStation 5やXbox Series X|Sでもコンソール版としても提供が行われている。今回スマートフォンへの展開が決定し、より新たな操作感での精密射撃を楽しめるようになるようだ。

開発は同社パートナーのLIGHTSPEED STUDIOSと共同で行われているとしており、中国ではすでにティザームービーが公開されている。

It's really happening. VALORANT Mobile has been announced with our partner LIGHTSPEED STUDIOS, and we're bringing it to China.



We're excited to bring VALORANT Mobile to as many players as possible, but we're starting in China and taking it from there. We will of course update…