コナミデジタルエンタテインメントは、サッカーゲーム『eFootball』の「コミュニティアンバサダー」に俳優の萩原利久さんが就任したことを発表した。

4月16日に「esports 銀座 studio」で行われた発表会では、就任を記念した巨大名刺の贈呈のほか、『eFootball』愛が感じられるトークセッションを実施。さらに、『eFootball』統括プロデューサーとの真剣勝負を実施した。

萩原さんはコミュニティアンバサダー就任を受けて、「率直にめちゃくちゃうれしいです。まさか『eFootball』にこのような形で携われるとは思っていませんでした。僕自身もいちユーザーとして楽しんでいたので、さらに多くの方に楽しんでもらえるように頑張ります」と意気込みを語った。

また、コミュニティアンバサダーとして実現したいことについて萩原さんは、「『eFootball』を広める大会を開催したいです。せっかくコミュニティアンバサダーとして活動させていただくので、『eFootball』を広めるのが重要なミッションだと思っています。僕はみんなで集まってワイワイ言いながらプレーするのが好きなので、『eFootball』を好きな方とそのような場を設けられたらと思います」と、今後の野望についてもコメントした。

発表会の終盤には、萩原さんのコミュニティアンバサダーとして初の企画となる「eFootball対戦企画」をYouTubeで公開することを発表した。

