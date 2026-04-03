Aladdin Xは4月3日、日本マクドナルドが4月10日より期間限定で販売するハッピーセット「サンリオキャラクターズ」に連動し、ハッピーセット購入者限定のオンラインゲーム『サンリオキャラクターズのハッピースイカゲーム』を開発・提供することを発表した。

2025年7月に配信された『ハローキティのハッピースイカゲーム』はSNS上でも大きな反響を呼んだ。今回はハローキティのみから、クロミ、リトルツインスターズ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、マイメロディ、こぎみゅんを加えたサンリオキャラクターズ全体へと規模を拡大。「ハッピーセットのおもちゃのキャラクターがそのまま登場する」仕組みを新たに取り入れた。

ハッピーセットのおもちゃの箱に印刷された二次元コードをスキャンすることで、購入した弾（第1弾・第2弾）に対応したキャラクターが選択できる。ゲームのルール自体はおなじみのスイカゲームと同じで、同じアイテム同士をぶつけて“シンカ”させながらハイスコアを目指す。

第2弾では通常キャラに加え、「ひみつのおもちゃ」限定のステージも用意。また、シンカの最終形である「スイカ」に相当するキャラクターも、第1弾と第2弾で異なる。第1弾のスイカはハローキティで、第2弾については「ひみつのおもちゃ」と同じキャラクターが登場するかもしれないとのこと。

第2弾のシンカ進化イメージ

全体の配信期間は2026年4月10日 5:00～5月24日 23:59終了予定。第1弾（4月10日～23日）はクロミ、リトルツインスターズ、ポムポムプリン、ハローキティが登場。第2弾（4月24日～5月7日）はシナモロール、ポチャッコ、マイメロディ、こぎみゅん＋ひみつのおもちゃキャラクターが登場。第3弾（5月8日～24日）では第1弾・第2弾の全キャラクターが登場する。なお、各弾で購入した場合、後の弾の提供期間中もそのデザインテーマでプレイし続けることが可能だ。

ゲームはスマートフォンのみ対応。ハッピーセットのおもちゃの箱に印刷された二次元コードを読み取り、マクドナルド公式アプリにログインすることでプレイできる。追加購入は不要だ（データ通信費はユーザー負担）。

ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」の販売価格は510円～（一部店舗・デリバリーサービスは価格が異なる）。おもちゃは全8種＋ひみつのおもちゃ1種の全9種で、在庫がなくなり次第終了となる。

なお、スイカゲームはシリーズ累計1,300万ダウンロード（2026年2月現在）を突破。2025年12月には新作タイトル「スイカゲーム ぷらねっと」がNintendo Switch 2およびNintendo Switchにて配信開始されている。