「NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 5060 Ti」発表 - RTX 30からの買い替えで一気に近代化を実現

NVIDIAは4月15日、すでにハイエンドモデルから展開中のGeForce RTX 50シリーズにおいて、エントリー向けとなる「NVIDIA GeForce RTX 5060 / RTX 5060 Ti」を発表した。RTX 5060は5月以降55,800円から発売を予定しており、これに先駆けてRTX 5060 Tiが4月16日発売予定(69,800円から)。

NVIDIAはGeForce RTX 50シリーズをCES 2025で発表しており、その際明らかにされていなかった、エントリー向けであるGeForce RTX 5060シリーズがようやく発表された形。Blackwellアーキテクチャの採用や第5世代Tensorコア、第4世代RTコアの搭載で刷新したほか、第9世代NVDECと第6世代NVENCの搭載でメディア機能も更新。RTX 5060 TiはGPUメモリの搭載量で8GBモデルと16GBモデルが用意されており、いずれもGDDR7メモリが組み合わされる。

Starting at $299 meet the GeForce RTX 5060 Family:



🟢DLSS 4 with Multi Frame Generation

🟢Neural rendering

🟢Blackwell innovations for every gamer



RTX 5060 Ti: Orders begin on April 16 at 6 a.m. PT.



RTX 5060: Graphics cards and laptops coming in May. pic.twitter.com/G2FsBqpRjX