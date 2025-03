「NVIDIA GeForce Game Ready Driver 572.83」公開、Hotfix統合の正規ブランチ最新バージョン

米NVIDAIは3月18日(現地時間)、同社グラフィックス製品向けの最新ドライバ「NVIDIA Game Ready Driver 572.83」の提供を開始した。正規ブランチ最新バージョンとして、サポートしているハードウェア全モデルに展開されている。

新作『アサシン クリード シャドウ』『The Last of Us Part II Remastered』をサポートするほか、『Half-LIfe 2 RTXデモ版』や『Half-Life 2』『inZOI』『Warhammer 40,000: Darktide』のDLSS 4サポートも追加。そのほか、こまごまとホットフィックス版で修正されてきた不具合に加え、これまで公開されていなかった不具合にもいくつか対処されている。加えて、GeForce RTX 5090 / 5080 / 5070 Ti Laptopシリーズにも対応する。

⚠️ NEW DRIVER ALERT ⚠️



Download the latest GeForce Game Ready Driver for the best experience in your favorite games including Half-Life 2 RTX demo, inZOI, and Warhammer 40,000: Darktide.



+More → https://t.co/yvipyT60Zi pic.twitter.com/Sc8DebKoHU