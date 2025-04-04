ユニットコムは4月4日、「iiyama PC」ブランド新製品として、着脱式バッテリーを採用した14型・15型ノートPCを発表した。すでに販売を開始しており、価格は99,800円から。

スライドスイッチだけで着脱可能なバッテリーを採用した14型・15型ノートPC。利用者がツール不要でバッテリーを取り付け・取り外しでき、バッテリーの経年劣化や消耗時に適時交換できるため、長期間快適に使えるとする。なお近日中に、追加バッテリーの単品販売も予定している。

プロセッサは第13世代Intel Coreプロセッサを搭載。キーボードはCopilotキー搭載キーボードを採用するほか、Webカメラは物理シャッターを標準で搭載する。購入はBTOカスタマイズに対応し、構成の一例は下記の通り。

STYLE-14FH130-i5-UHCX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i5-1334U

メモリ：DDR4-3200 8GB

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：Intel UHD Graphics

ディスプレイ：14型（非光沢カラー液晶）／フルHD（1,920×1,080ドット）

価格：99,800円

STYLE-15FH129-i7-UHCX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-1355U

メモリ：DDR4-3200 8GB

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：Intel UHD Graphics

ディスプレイ：15.6型（非光沢カラー液晶）／フルHD（1,920×1,080ドット）

価格：119,700円

SOLUTION-14FH130-i7-UHCX

OS：Windows 11 Home

プロセッサ：Intel Core i7-1355U

メモリ：DDR4-3200 8GB

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：Intel UHD Graphics

ディスプレイ：14型（非光沢カラー液晶）／フルHD（1,920×1,080ドット）

価格：114,800円

SOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]

SOLUTION-15FH129-i5-UHPX [Windows 11 Pro]