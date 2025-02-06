iiyama PC、クリエイター向け「SOLUTION∞」からIntel Core Ultra（シリーズ2）搭載PC

ユニットコムは2月5日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation」から、Intel Core Ultra（シリーズ2）搭載デスクトップPCを発売した。構成をカスタマイズできるBTOに対応する。
AIの開発やディープラーニング、複雑なグラフィックスデザインや建築・設計などの専門的な業務用途における高度な計算処理用途に最適なワークステーションシリーズに、Intel Core Ultra（シリーズ2）搭載PCが発売されたという内容。強力で高効率なCPU性能に加えてPCIeのレーン数増加やオプションでのThunderbolt 5への対応なども図られており、足回りの強化も行われている。
SOLUTION-W18P-LC285K-NSX
- OS：Windows 11 Pro [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285K
- メモリ：DDR5 64GB(32GB×2)
- ストレージ：2TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB GDDR6
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：2,048,000円
SOLUTION-W18P-LC265K-NKX
- OS：Windows 11 Pro [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265K
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：NVIDIA RTX 2000 Ada 16GB GDDR6
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：399,800円
SOLUTION-W18P-LC265K-NDX
- OS：Windows 11 Pro [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265K
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：NVIDIA RTX A400 4GB GDDR6
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：284,700円