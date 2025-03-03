iiyama PC、Intel Core Ultra（シリーズ2）搭載ノートPCに14型・16型モデル

ユニットコムは2月27日、Intel Core Ultra（シリーズ2）プロセッサを搭載するノートPCを14型と16型で発売した。
Lunar LakeことIntel Core Ultra（シリーズ2）を搭載するノートPC製品。本体は剛性と重量のバランスに優れるというマグネシウム合金を採用しており、14型モデルでは1kgを切る軽さを実現。キーボードにはCopilotキーを備え、ワンボタンでAI機能へのアクセスも可能だ。
SENSE-14FH129-U7-UHSX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 258V
- メモリ：LPDDR5X-8533 32GB(オンボード)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：インテル Arc グラフィックス 140V
- ディスプレイ：14型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)
- 価格：214,800円
SOLUTION-16FH130-U7-UHSX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 258V
- メモリ：LPDDR5X-8533 32GB(オンボード)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：インテル Arc グラフィックス 140V
- ディスプレイ：16型(非光沢カラー液晶) / WUXGA(1920×1200ドット)
- 価格：224,800円