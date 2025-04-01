サードウェーブは、「NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU」を搭載したハイエンドノートPC「GALLERIA UL9C-R59-8A」を2025年3月31日に発売した。一部製品は4月3日16時から販売する。
最上位のモバイルGPU「NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU」を搭載した18インチサイズのフラッグシップノートPC。コンセプトは「この一台で全てを網羅する」で、CPUには最新の「Intel Core Ultra 9 プロセッサー 275HX」を採用する。
Thunderbolt 5ポートや、2.5Gb LANポートの複数搭載など、多彩な外部デバイス・外部モニターとの同時接続が可能。メモリとSSDは、それぞれ最大4枚まで拡張が可能だ。液晶モニターは、240Hz（G-Sync対応）の高リフレッシュレートに対応する。
GALLERIA UL9C-R59-8A：699,980円
（Intel Core(TM) Ultra 9 275HX / GeForce RTX 5090 Laptop / 64GB DDR5 / 2TB Gen5 SSD）※4月3日16時より受注開始予定。
GALLERIA UL9C-R59-8A for Creator 動画編集向けモデル：694,980円
（Intel Core(TM) Ultra 9 275HX / GeForce RTX 5090 Laptop / 64GB DDR5 / 2TB Gen4 SSD）
GALLERIA UL9C-R59-8A for Creator Adobe Creative Cloud推奨モデル：694,980円
（Intel Core Ultra 9 275HX / GeForce RTX 5090 Laptop / 64GB DDR5 / 2TB Gen4 SSD）