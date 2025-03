バンダイナムコエンターテインメントは、『みんなのGOLF』シリーズ最新作『みんなのGOLF WORLD』を、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテイメントとのライセンス契約のもと、PlayStation 5(PS5)、Nintendo Switch、Steamで2025年に発売する。

1997年にPlayStationで発売されたゴルフゲームシリーズ『みんなのGOLF』が、シリーズ初のマルチプラットフォームで登場。誰でも簡単に本格的なゴルフ体験ができる『みんなのGOLF』のゲーム性はそのまま、新たな見た目や新モードの追加でよりパワーアップして登場する。

1人専用モード「ひとりでゴルフ」では、通常のストロークプレイモードに加え、100以上の大会に出場して優勝を目指すチャレンジモードを搭載。天候、時間帯の指定や、カップが大きな「デカカップ」になるなど、決められたルールの中でラウンドを周ってライバルたちに打ち勝ち、ランクを上げて最強のゴルファーを目指そう。

オフラインのマルチプレイモードでは、コントローラー1つで最大4人まで一緒にプレイ可能。インターネットを通して他プレイヤーと対戦できるオンラインマルチプレイ機能も搭載する。

さらに、今作で新規追加となる「バラエティモード」では、トルネードが発生したり、コース上に謎の物体が落ちてきたりと通常のゴルフとは異なる展開が待ち受ける。

「みんなのGOLF WORLD」アナウンスメントトレーラー

©2025 Sony Interactive Entertainment Inc. Developed by Bandai Namco Entertainment Inc. Everybody’s Golf, Hot Shots Golf, and Hot Shots are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment LLC and related companies in the U.S. and other countries.