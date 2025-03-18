ライアットゲームズとVALORANT Challengers Japan 2025 実行委員会（日本テレビ放送網、博報堂ＤＹメディアパートナーズ）は、タクティカルFPSゲーム『VALORANT』の、女性チームによる公式大会「VALORANT Game Changers Japan 2025」を2025年4月から開催する。
「VALORANT Game Changers Japan 2025」は、2 Split制で、Split1のエントリー期間は2025年3月19日から2025年3月30日まで。
参加は、公式競技の初日の段階で満16歳以上の女性であること、公式競技の登録時において、または直近のACTにおいて、『VALORANT』の「プラチナ１」以上のランクを保持していること、スターティングロスターのうち3名以上日本の居住者であることが条件だ。
＜VALORANT Game Changers Japan 2025 Split 1＞
【Open Qualifier】
試合日程：2025年4月15日(火)、4月16日(水)、4月17日(木)
参加チーム数：最大32チーム
形式 ：ブロック制ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3
進出条件 ：各ブロックの1位チームがSplit 1 Main Stageへ進出
※Open Qualifierの配信はなし
【Main Stage】
試合日程：2025年4月28日(月)、4月29日(火)、4月30日(水)
参加チーム数：4チーム
形式 ：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3
※Grand FinalsはBO5
進出条件：優勝チームがSplit 2 Main Stageへ進出
＜VALORANT Game Changers Japan 2025 Split 2＞
【Open Qualifier】
試合日程：2025年5月29日(木)、5月30日(金)、5月31日(土)
参加チーム数：最大28チーム
形式：ブロック制ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3
進出条件：上位7チームがMain Stageへ進出
※Open Qualifierの配信はなし
【Main Stage】
試合日程：2025年6月25日(水)、6月26日(木)、6月27日(金)、6月28日(土)、6月29日(日)
参加チーム数：8チーム
形式：ダブルエリミネーショントーナメント形式、BO3
※Grand FinalsはBO5
進出条件：上位2チームはVALORANT Game Changers Pacificへ進出
※VALORANT Game Changers Pacificから、年末に開催されるVALORANT Game Changers Championship 2025に出場するチームが2チーム選出される。