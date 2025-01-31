ユニットコムは1月31日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から「いぬねこ」コラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

  • iiyama PC、「いぬねこ」コラボゲーミングPC発売 - 5,000円オフクーポン配布中

幅広いゲーム実況配信で人気だという「いぬねこ」とのコラボゲーミングPC。特にモンスターハンター実況が好評だとのことで、YouTube登録者数約26万人、Twitch1.3万人フォロワーを数えているという。コラボゲーミングPCの発売を記念してWebクーポンやSNSキャンペーンも実施しており、購入時「INUNEKO0130」と入力すると5,000円オフを適用可能だ。

LEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-INNK [RGB Build]

  • LEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-INNK [RGB Build]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：369,800円

LEVEL-R676-LC147F-RLX-INNK [RGB Build]

  • LEVEL-R676-LC147F-RLX-INNK [RGB Build]

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core i7-14700F
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
  • 価格：246,800円

LEVEL-15FX156-i7-PLSX-INNK

  • LEVEL-15FX156-i7-PLSX-INNK

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core i7-14650HX
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
  • フォームファクタ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
  • 価格：189,800円