ユニットコムは1月31日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から「いぬねこ」コラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

iiyama PC、「いぬねこ」コラボゲーミングPC発売 - 5,000円オフクーポン配布中

幅広いゲーム実況配信で人気だという「いぬねこ」とのコラボゲーミングPC。特にモンスターハンター実況が好評だとのことで、YouTube登録者数約26万人、Twitch1.3万人フォロワーを数えているという。コラボゲーミングPCの発売を記念してWebクーポンやSNSキャンペーンも実施しており、購入時「INUNEKO0130」と入力すると5,000円オフを適用可能だ。

LEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-INNK [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：369,800円

LEVEL-R676-LC147F-RLX-INNK [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core i7-14700F

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：246,800円

LEVEL-15FX156-i7-PLSX-INNK