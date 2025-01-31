iiyama PC、「いぬねこ」コラボゲーミングPC発売 - 5,000円オフクーポン配布中

ユニットコムは1月31日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から「いぬねこ」コラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
幅広いゲーム実況配信で人気だという「いぬねこ」とのコラボゲーミングPC。特にモンスターハンター実況が好評だとのことで、YouTube登録者数約26万人、Twitch1.3万人フォロワーを数えているという。コラボゲーミングPCの発売を記念してWebクーポンやSNSキャンペーンも実施しており、購入時「INUNEKO0130」と入力すると5,000円オフを適用可能だ。
✨「いぬねこ」とのスポンサー契約締結✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) January 30, 2025
コラボPC発売記念❗抽選で1名様に、いぬねこのサイン入りコラボPCを🎁
[応募方法]
① @INUNEKOOO と @LEVEL_INF をフォロー
② 本キャンペーンポストに #いぬねこxレベルインフィニティ を付けて引用ポスト👍
応募期限：2/12(水)14:59迄
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LEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-INNK [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 7800X3D
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：369,800円
LEVEL-R676-LC147F-RLX-INNK [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-14700F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：246,800円
LEVEL-15FX156-i7-PLSX-INNK
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core i7-14650HX
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
- フォームファクタ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：189,800円