ユニットコムは1月24日、「iiyama PC」ブランドからIntel Core Ultra（シリーズ2）搭載デスクトップPCを一挙に発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

  • iiyama PC、Intel Core Ultra（シリーズ2）搭載PCを一挙に販売開始

開発コード「Arrow Lake」こと、Intel Core Ultra（シリーズ2）をプロセッサに採用するデスクトップPC製品。今回発売されたモデルには主にIntel Core Ultra 9 285、Intel Core Ultra 7 265を採用しており、用途や予算に応じたカスタマイズも行える。

LEVEL-M78H-285-UTX

  • LEVEL-M78H-285-UTX

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：369,800円

SENSE-M38H-285-UHX

  • SENSE-M38H-285-UHX

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285
  • メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
  • グラフィックス：Intel Graphics
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：209,800円

SOLUTION-M08H-265-UHX

  • SOLUTION-M08H-265-UHX

  • OS：Windows 11 Home [DSP版]
  • プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265
  • メモリ：DDR5 8GB(8GB×1)
  • ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：Intel Graphics
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：154,800円