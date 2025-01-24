ユニットコムは1月24日、「iiyama PC」ブランドからIntel Core Ultra（シリーズ2）搭載デスクトップPCを一挙に発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

iiyama PC、Intel Core Ultra（シリーズ2）搭載PCを一挙に販売開始

開発コード「Arrow Lake」こと、Intel Core Ultra（シリーズ2）をプロセッサに採用するデスクトップPC製品。今回発売されたモデルには主にIntel Core Ultra 9 285、Intel Core Ultra 7 265を採用しており、用途や予算に応じたカスタマイズも行える。

LEVEL-M78H-285-UTX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：369,800円

SENSE-M38H-285-UHX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：Intel Graphics

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：209,800円

SOLUTION-M08H-265-UHX