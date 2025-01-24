iiyama PC、Intel Core Ultra（シリーズ2）搭載PCを一挙に販売開始

ユニットコムは1月24日、「iiyama PC」ブランドからIntel Core Ultra（シリーズ2）搭載デスクトップPCを一挙に発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
開発コード「Arrow Lake」こと、Intel Core Ultra（シリーズ2）をプロセッサに採用するデスクトップPC製品。今回発売されたモデルには主にIntel Core Ultra 9 285、Intel Core Ultra 7 265を採用しており、用途や予算に応じたカスタマイズも行える。
LEVEL-M78H-285-UTX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：369,800円
SENSE-M38H-285-UHX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 9 285
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：Intel Graphics
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：209,800円
SOLUTION-M08H-265-UHX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 7 265
- メモリ：DDR5 8GB(8GB×1)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Intel Graphics
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：154,800円