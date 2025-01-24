サードウェーブは、「GALLERIA（ガレリア）」PCから「DaVinci Resolve認定モデル」を、2025年1月23日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
ハリウッドでも使用される本格的な映像編集ソフトウェア「DaVinci Resolve」が快適に動作するためにメーカーが定めた基準をクリアした、製造元のBlackmagic Design社認定モデル。編集、カラー補正、音声編集、ビジュアルエフェクトなど、映像制作に必要で多彩な機能をストレスなく使えるという。ノート2種、デスクトップ1種ラインアップする。
【ノート】
GALLERIA DL7C-IG-C6 DaVinci Resolve認定エントリーモデル：169,980円
（Intel Core Ultra 7 155H / インテル Arc グラフィックス / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
GALLERIA DL7C-IG-C4 DaVinci Resolve認定エントリーモデル：159,980円
（Intel Core Ultra 7 155H / インテル Arc グラフィックス / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）
【デスクトップ】
GALLERIA UA9C-R46-C DaVinci Resolve認定エントリーモデル：367,980円
（Intel Core i9-14900KF / GeForce RTX 4060 8GB / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 NVMe SSD）