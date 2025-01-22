サードウェーブは、vPro対応のIntel Core Ultra 7 プロセッサを搭載した高性能小型PCの受注をドスパラプラスにて2025年1月20日より開始した。
Core Ultra 7 165Hを搭載。ホワイト基調でアルマイト処理された堅牢設計。標準搭載のVESAマウントによりモニター裏にも設置できる。サイズは、幅約14cm、奥行き約12cm、高さ約4cm、重さ約600g。さらに、HDMIとUSB-Cあわせて4画面同時出力も可能だ。
製品名…THIRDWAVE NUC CP7010
OS…Windows 11 Pro 64ビット
CPU…Intel Core Ultra 7 165H(最大5.00GHz/16コア/22スレッド/ vPro Enterprise対応)
NPU…Intel AI Boost
メインメモリ…DDR5-4800対応(SO-DIMM) 16GB（8GB×2）※カスタマイズ可能
グラフィックス…Intel Arc グラフィックス(CPU内蔵)
ストレージ…1TB NVMe SSD ※カスタマイズ可能
入出力ポート
【前面】
USB 3.2 Gen2x2(最大20Gbps) Type-C ×1
USB 3.2 Gen2（最大10Gbps） Type-A ×2
【背面】
Thunderbolt 4 (最大40Gbps)Type-C(DisplayPort 1.4対応/PD非対応)×2
USB 3.2 Gen2（最大10Gbps）Type-A ×1
USB 2.0 Type-A ×1
HDMI 2.1 ×2
サイズ…144（幅）×112（奥行き）×41（高さ） mm
重量…約600g（メモリ、SSD含まず）
価格…239,980円