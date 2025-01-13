パソコン工房は1月13日、Intel Core Ultra 5 プロセッサ（シリーズ2）搭載PCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

iiyama PC、Intel Core Ultra 5 プロセッサ（シリーズ2）搭載PC発売

Intel Core Ultra プロセッサ（シリーズ2）のうち、ミドルレンジにあたるIntel Core Ultra 5を搭載するデスクトップPC製品。アーキテクチャの刷新で性能と効率を引き上げている点が特徴で、コンピュートタイルや、SOCタイル、グラフィックスタイル、IOタイルなどを最適なプロセスで製造して混載するチップレット構造を採用。NPUも内蔵してプロセッサ単体での高効率な推論機能も利用できる。

SOLUTION-S08H-225-UHX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225

メモリ：DDR5 8GB(8GB×1)

ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：Intel Graphics

フォームファクタ：スリムタイプ / microATX

価格：126,800円

LEVEL-M78H-225F-RLX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F

メモリ： DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]

グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：187,800円

SENSE-M38H-225F-LAX