iiyama PC、Intel Core Ultra 5 プロセッサ（シリーズ2）搭載PC発売

パソコン工房は1月13日、Intel Core Ultra 5 プロセッサ（シリーズ2）搭載PCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
Intel Core Ultra プロセッサ（シリーズ2）のうち、ミドルレンジにあたるIntel Core Ultra 5を搭載するデスクトップPC製品。アーキテクチャの刷新で性能と効率を引き上げている点が特徴で、コンピュートタイルや、SOCタイル、グラフィックスタイル、IOタイルなどを最適なプロセスで製造して混載するチップレット構造を採用。NPUも内蔵してプロセッサ単体での高効率な推論機能も利用できる。
SOLUTION-S08H-225-UHX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225
- メモリ：DDR5 8GB(8GB×1)
- ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：Intel Graphics
- フォームファクタ：スリムタイプ / microATX
- 価格：126,800円
LEVEL-M78H-225F-RLX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ： DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：187,800円
SENSE-M38H-225F-LAX
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：Intel Core Ultra 5 225F
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：169,800円