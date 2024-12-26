ユニットコムは、1月1日から1月10日まで開催を予定している「超 新春初売り」について、実施内容を明らかにした。初売り恒例「初売り限定 初夢福袋」や売り切れ御免の「お年玉パソコン」、お買い得な自作PCパーツ、周辺機器などを豊富にラインナップするとしている。

  • パソコン工房2025年「超 新春初売り」で販売予定の福袋の内容を一挙公開！ ZETA DIVISION Laz氏の組み立て動画も

全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で1月1日から開催予定の「超 新春初売り」において、内容が明らかになったというもの（一部店舗は2025年1月2日より開始）。計5種類の「初売り限定 初夢福袋」を販売するほか、組立キット福袋や、ゲーミングデバイス福袋なども数量限定で販売する、

Intel 9点セット 組立キット福袋217,980円＜全店合計150セット限定＞

  • Intel 9点セット 組立キット福袋217,980円＜全店合計150セット限定＞ ※ケースは付属しない

  • CPU：Intel Core Ultra 7 265KFプロセッサー
  • CPUクーラー：Cooler Master 360mm水冷クーラー
  • メモリ：Kingston DDR5-5600 16GB×2（32GB）
  • SSD：Kingston PCIe 4.0×4 NVMe M.2 SSD (1TB)
  • マザーボード：ASUS Z890搭載ATXマザーボード
  • グラフィックカード：GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER
  • 電源：NZXT 80PLUS GOLD認証 1200W電源
  • OS：Windows 11 Home 64bit DSP版
  • セキュリティ：Norton Security Deluxe 15ヶ月版
  • 特典：安心の組立サービス半額クーポンが付属

RIDDLE YUKIO / 葉 氏が組み立て動画を公式YouTubeチャンネルで公開する（外部サイト）。

AMD 9点セット 組立キット福袋217,980円＜全店合計150セット限定＞

  • AMD 9点セット 組立キット福袋217,980円＜全店合計150セット限定＞

  • CPU：AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
  • CPUクーラー：Cooler Master 360mm水冷クーラー
  • メモリ：Crucial DDR5-5600 16GB×2（32GB）
  • SSD：KIOXIA PCIe 4.0×4 NVMe M.2 SSD (1TB)
  • マザーボード：MSI X870搭載 ATXマザーボード
  • グラフィックカード：MSI GeForce RTX 4070 SUPER
  • 電源：NZXT 80PLUS GOLD認証 1200W電源
  • OS：Windows 11 Home 64bit DSP版
  • セキュリティ：Norton Security Deluxe 15 ヶ月版
  • 特典：安心の組立サービス半額クーポンが付属

ZETA DIVISION Laz氏が組み立て動画を公式YouTubeチャンネルで公開する（外部サイト）。

logicool ゲーミングデバイス「竹」セット福袋16,980円＜全店合計150セット限定＞

  • logicool ゲーミングデバイス「竹」セット福袋16,980円＜全店合計150セット限定＞

Razer ゲーミングデバイスセット福袋22,980円＜全店合計150セット限定＞

  • Razer ゲーミングデバイスセット福袋22,980円＜全店合計150セット限定＞

加えて、初売り恒例として販売している「お年玉パソコン」も大放出。大人気のiiyama PCゲーミングシリーズ「LEVEL∞ (レベル インフィニティ)」、初めてのゲーミングパソコンに最適なコスパを追求した「LEVELθ (レベル シータ)」のほか、ビジネスに最適な薄型ノートPC、コスパ抜群のエントリーモデルまで、新春ズバリ価格で販売する。

  • 売り切れ御免！！初売り恒例「お年玉パソコン」を販売！

  • 自作パソコンパーツ、パソコン周辺機器がお買い得「新春ご奉仕プライス」！

  • お得なクーポンやプレゼントが続々！「新春お年玉キャンペーン」を開催！

  • 期間限定のお得なLINEクーポンを配布！

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