ユニットコムは、1月1日から1月10日まで開催を予定している「超 新春初売り」について、実施内容を明らかにした。初売り恒例「初売り限定 初夢福袋」や売り切れ御免の「お年玉パソコン」、お買い得な自作PCパーツ、周辺機器などを豊富にラインナップするとしている。
全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗で1月1日から開催予定の「超 新春初売り」において、内容が明らかになったというもの（一部店舗は2025年1月2日より開始）。計5種類の「初売り限定 初夢福袋」を販売するほか、組立キット福袋や、ゲーミングデバイス福袋なども数量限定で販売する、
Intel 9点セット 組立キット福袋217,980円＜全店合計150セット限定＞
- CPU：Intel Core Ultra 7 265KFプロセッサー
- CPUクーラー：Cooler Master 360mm水冷クーラー
- メモリ：Kingston DDR5-5600 16GB×2（32GB）
- SSD：Kingston PCIe 4.0×4 NVMe M.2 SSD (1TB)
- マザーボード：ASUS Z890搭載ATXマザーボード
- グラフィックカード：GIGABYTE GeForce RTX 4070 SUPER
- 電源：NZXT 80PLUS GOLD認証 1200W電源
- OS：Windows 11 Home 64bit DSP版
- セキュリティ：Norton Security Deluxe 15ヶ月版
- 特典：安心の組立サービス半額クーポンが付属
RIDDLE YUKIO / 葉 氏が組み立て動画を公式YouTubeチャンネルで公開する（外部サイト）。
AMD 9点セット 組立キット福袋217,980円＜全店合計150セット限定＞
- CPU：AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
- CPUクーラー：Cooler Master 360mm水冷クーラー
- メモリ：Crucial DDR5-5600 16GB×2（32GB）
- SSD：KIOXIA PCIe 4.0×4 NVMe M.2 SSD (1TB)
- マザーボード：MSI X870搭載 ATXマザーボード
- グラフィックカード：MSI GeForce RTX 4070 SUPER
- 電源：NZXT 80PLUS GOLD認証 1200W電源
- OS：Windows 11 Home 64bit DSP版
- セキュリティ：Norton Security Deluxe 15 ヶ月版
- 特典：安心の組立サービス半額クーポンが付属
ZETA DIVISION Laz氏が組み立て動画を公式YouTubeチャンネルで公開する（外部サイト）。
logicool ゲーミングデバイス「竹」セット福袋16,980円＜全店合計150セット限定＞
Razer ゲーミングデバイスセット福袋22,980円＜全店合計150セット限定＞
加えて、初売り恒例として販売している「お年玉パソコン」も大放出。大人気のiiyama PCゲーミングシリーズ「LEVEL∞ (レベル インフィニティ)」、初めてのゲーミングパソコンに最適なコスパを追求した「LEVELθ (レベル シータ)」のほか、ビジネスに最適な薄型ノートPC、コスパ抜群のエントリーモデルまで、新春ズバリ価格で販売する。