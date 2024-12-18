インターネットイニシアティブ（IIJ）は12月17日、個人向けにSIMロックフリー端末を販売する「IIJmioサプライサービス」で開催中の「トクトクキャンペーン【スマホ大特価セール】」の対象機種の一部入れ替えを行った。同セールの開催期間は2月3日21時59分まで。
このセールでは、IIJmioモバイルサービス ギガプランの「音声SIM」または「音声eSIM」をMNP転入にて、対象端末の購入と同時に申し込んだ場合にそれぞれに設定された期間限定のりかえ価格が適用される。のりかえ価格を利用できるのは1契約者（1mioID）につき1台までという制限がある。
9月3日のセール開始以来、随時対象機種の追加や入れ替えを行っており、今回新たに対象に加わったのは以下の3機種。
12月17日より、期間限定のりかえ価格の対象機種に追加
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Nothing Phone (2a)
一括：通常価格36,800円→のりかえ価格26,800円
24回：通常価格1,534円→のりかえ価格1,118円
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Redmi Note 13 Pro+ 5G
一括：通常価格49,800円→のりかえ価格27,800円
24回：通常価格2,076円→のりかえ価格1,160円
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motorola edge 50 pro
一括：通常価格57,800円→のりかえ価格39,800円
24回：通常価格2,410円→のりかえ価格1,659円
以下の機種は、12月16日以前と同価格で期間限定のりかえ価格が引き続き適用される。
引き続き期間限定のりかえ価格が継続
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moto g24
一括：通常価格19,800円→のりかえ価格110円
24回：通常価格826円→のりかえ価格6円
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iPhone SE(第2世代) [64GB] 良品
一括：通常価格19,800円→のりかえ価格7,980円
25回：通常価格826円→のりかえ価格334円
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Xperia 10 VI
一括：通常価格69,300円→のりかえ価格44,800円
26回：通常価格2,894円→のりかえ価格1,867円
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motorola razr 50
一括：通常価格135,800円→のりかえ価格89,800円
27回：通常価格5,666円→のりかえ価格3,743円
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Redmi 12 5G [8GB/256GB]
一括：通常価格31,320円→のりかえ価格12,800円
28回：通常価格1,310円→のりかえ価格534円
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motorola edge 40 neo
一括：通常価格53,700円→のりかえ価格29,800円
29回：通常価格2,245円→のりかえ価格1,243円
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Redmi 14C [4GB/128GB]
一括：通常価格17,980円→のりかえ価格980円
30回：通常価格760円→のりかえ価格42円
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moto g64 5G
一括：通常価格30,800円→のりかえ価格14,800円
31回：通常価格1,288円→のりかえ価格618円
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motorola edge 30 pro ワイヤレス充電器SET
一括：通常価格78,580円→のりかえ価格19,800円
32回：通常価格3,278円→のりかえ価格826円
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AQUOS sense9 [6GB/128GB]
一括：通常価格64,980円→のりかえ価格39,800円
33回：通常価格2,718円→のりかえ価格1,659円
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AQUOS sense9 [8GB/256GB]
一括：通常価格72,000円→のりかえ価格54,800円
34回：通常価格3,004円→のりかえ価格2,284円
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iPhone 15 [128GB] 未使用品
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格87,800円
35回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,659円
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Xiaomi 14T Pro
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格89,800円
36回：通常価格4,577円→のりかえ価格3,743円
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OPPO A3 5G SUPERVOOC急速充電器SET（12月12日発売）
一括：通常価格32,800円→のりかえ価格17,800円
37回：通常価格1,376円→のりかえ価格743円
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OPPO Find X8（12月12日発売）
一括：通常価格124,800円→のりかえ価格94,800円
38回：通常価格5,204円→のりかえ価格3,951円
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Mode1 RETRO II
一括：通常価格25,800円→のりかえ価格980円
39回：通常価格1,079円→のりかえ価格42円
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Redmi 12 5G [4GB/128GB]
一括：通常価格27,800円→のりかえ価格2,990円
40回：通常価格1,168円→のりかえ価格126円
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OPPO A79 5G
一括：通常価格26,800円→のりかえ価格4,980円
41回：通常価格1,123円→のりかえ価格209円
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arrows We2 Plus M06 [12GB/256GB]
一括：通常価格47,800円→のりかえ価格24,800円
43回：通常価格1,993円→のりかえ価格1,035円
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OPPO Reno11 A SUPERVOOC急速充電器SET
一括：通常価格39,800円→のりかえ価格24,800円
44回：通常価格1,659円→のりかえ価格1,035円
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iPhone 12 Pro [512GB] Apple認定整備済製品
一括：通常価格109,800円→のりかえ価格49,800円
45回：通常価格4,577円→のりかえ価格2,076円
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iPhone 12 Pro Max [512GB] Apple認定整備済製品
一括：通常価格119,980円→のりかえ価格59,700円
46回：通常価格5,006円→のりかえ価格2,489円
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AQUOS R9 pro 純正ストラップケースセット
一括：通常価格194,500円→のりかえ価格169,800円
46回：通常価格8,108円→のりかえ価格7,076円
今回、期間限定のりかえ価格の対象から外れたのは「nubia Ivy」のみ。ただし「nubia Ivy」は既報のとおり12月17日より10日間限定タイムセールが始まっており、MNP転入の場合は一括払い110円／24回払い月額6円×24回とさらにおトクな価格で購入できる。