サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」がeスポーツイベント「RIOT GAMES ONE 2024」に協賛することを記念して、ゲーミングPC『Riot Games ONE 2024協賛モデル』全4機種を2024年12月13日を発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。

『Riot Games ONE 2024協賛モデル』には、もれなく「RIOT GAMES ONE 2024オリジナル壁紙」を初期設定、およびインストール済みで配送。さらに全国のドスパラ店舗に掲示されているキャンペーンポスターのQRコードを読み取り、アンケートに答えた人に「RIOT GAMES オリジナルステッカー」をその場でプレゼントする。ステッカーはなくなり次第終了。そのほか、現在開催中の「冬の大チャンス！総額600万円山分けキャンペーン」では「RIOT GAMES ONE 2024オリジナルグッズ」が賞品として登場する。

オリジナル壁紙

協賛モデルの販売期間は通販が2024年12月13日から2025年1月24日10時59分まで。店舗が2024年12月13日から2025年1月23日閉店まで。

【デスクトップPC】

GALLERIA XA7C-R47S Riot Games ONE 2024 協賛モデル：307,980円

（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4070 SUPER 12GB / 32GB / 1TB Gen4 SSD）

GALLERIA XA7C-R46 Riot Games ONE 2024 協賛モデル：205,980円

（Intel Core i7-14700F / GeForce RTX 4060 8GB / 32GB / 1TB Gen4 SSD）

GALLERIA RM5C-R35 Riot Games ONE 2024 協賛モデル：153,980円

（Intel Core i5-14400F / GeForce RTX 3050 6GB / 16GB / 500GB Gen4 SSD）

【ノートPC】

GALLERIA XL7C-R46-6 Riot Games ONE 2024 協賛モデル：232,980円

（Intel Core Ultra 7 155H / GeForce RTX 4060 8GB LaptopGPU / 16GB / 1TB Gen4 SSD）