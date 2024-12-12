サードウェーブは、ゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」から「Call of Duty: Black Ops 6 動作確認済みPC」を2024年12月12日に発売した。全国のコンピューターショップ「ドスパラ」各店舗、および「ドスパラ」通販サイトにて販売する。
『Call of Duty: Black Ops 6』における快適なプレイを実現するための動作確認を実施。AMD Ryzen CPUとAMD Radeonグラフィックスを搭載したデスクトップ全3モデルをラインアップする。搭載のAMD Radeonグラフィックスは、同タイトルに合わせてドライバの最適化が進められたGPUだという。ラインアップは以下の通り。
GALLERIA ZA7R-78XT 7800X3D搭載 Call of Duty: Black Ops 6 動作確認済みPC：332,979円
（AMD Ryzen 7 7800X3D / Radeon RX 7800XT 16GB / 32GB DDR5 / 1TB Gen4 SSD）
GALLERIA XA7R-77XT 5700X Call of Duty: Black Ops 6 動作確認済みPC：239,980円
（AMD Ryzen 7 5700X / Radeon RX 7700 XT / 16GB / 1TB Gen4 SSD）
GALLERIA RM5R-76 4500搭載 Call of Duty: Black Ops 6 動作確認済みPC：165,980円
（AMD Ryzen 5 4500 / Radeon RX 7600 8GB / 16GB / 500GB Gen4 SSD）