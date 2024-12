カプコンは、「The Game Awards 2024」にて、『鬼武者 Way of the Sword』を2026年に全世界に向けて発売することを発表した。プラットフォームはPlayStation 5、Xbox Series X|S、Steamを予定する。

戦国時代を舞台に、超人的な「鬼の力」を得た若武者である「鬼武者」と世界征服を目論む怪物「幻魔(げんま)」たちとの戦いを描いたシリーズ作品。その最新作『鬼武者 Way of the Sword』は、瘴気によって不可思議な姿と化した江戸時代初期の「京都」が舞台だ。