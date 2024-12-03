iiyama PC、NVIDIA RTX 5000 Ada / 4000 Adaを2基搭載したマルチGPU仕様のワークステーション

ユニットコムは12月3日、ワークステーションブランド「SOLUTION∞ Workstation（ソリューション インフィニティ ワークステーション）」から、NVIDIA RTX 5000 Ada / 4000 Adaを2基搭載するマルチGPUモデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
Ada Lovelace世代のプロフェッショナル向けGPUを2基搭載し、高い性能や大規模なGPUメモリを構成できるワークステーションPC製品。標準で長期3年間の保証が付帯するほか、最短翌日のプレミアムオンサイト修理サポートもオプションに用意。キッティングサービスやフィールドサポートも追加できる。
SOLUTION-W100-X255-NRDX
- OS：Windows 11 Pro for Workstations [DSP版]
- プロセッサ：Intel Xeon w5-2555X
- メモリ：DDR5-4800 ECC Registered DIMM (PC5-38400) 64GB(16GB×4)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD [PCIe 4.0×4]
- グラフィックス：NVIDIA RTX 5000 Ada 32GB GDDR6×2
- フォームファクタ：フルタワー / ATX
- 価格：2,497,000円