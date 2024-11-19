注目ニュースを動画でイッキ見！
元気満々だけど少し天然な可愛い女の子『デジ子』と落ち着いたしっかりもののデジ子のパートナー『デジ丸』が元気よくみなさんにニュースをお届けします！
《本日のラインナップ》
1 これが究極の完成形! JBLの液晶リモコン付きイヤホン「Tour Pro 3」を聞く
https://news.mynavi.jp/article/20240925-3023971/
2 ソニー「LinkBuds Fit / Open」発表 - より外れにいFitと、より音圧を高めたOpen
https://news.mynavi.jp/article/20241002-3036823/
3 AirPods Proに「首振り操作」と「声を分離」機能、今秋追加へ
https://news.mynavi.jp/article/20240611-2963155/
4 Razer、有線ゲーミングヘッドセット「Razer Kraken V4 X」
https://news.mynavi.jp/article/20241010-3042683/
5 シャオミ、aptX LosslessやLC3コーデック対応の完全ワイヤレス「Xiaomi Buds 5」
https://news.mynavi.jp/article/20241010-3042511/