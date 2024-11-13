Dynabookは11月13日、高性能モバイルノートPC「dynabook X8/Y」および「dynabook X6/Y」を発表した。カラーはそれぞれダークテックブルーとダークテックシルバーの2色。11月15日から順次発売する。価格はオープンで、店頭予想価格はX8/Yが270,000円台半ば、X6/Yが250,000円台前半。
dynabook Xシリーズは、dynabookシリーズの中でプレミアムに位置する新ノートPCシリーズで、バッテリーをユーザー自身で交換できる「セルフ交換バッテリー」機構を採用していることが特徴。
本体は約937gと軽量で、バッテリー駆動時間は最大約26時間（JEITA 3.0計測時）と長時間の持ち歩きが可能。筐体はマグネシウム合金でMILスペックに準拠した10項目のテストをクリアする堅牢性を備えた。
CPUは第13世代Intel Core Pプロセッサを搭載し、CPUを高いパフォーマンスで動かすエンパワーテクノロジーにも対応。メモリはLPDDR5を採用した。画面は13.3型液晶で16：10アスペクト比となり、180度開ける。キーボードには新たにCopilotキーを装備した。
機能面では、使っていたPCからデータを簡単に移行できる「PC引越ナビ2」、スマホと便利に連携できる「dynabook スマホコネクション」、ディスプレイの色合いを好みに設定できる「dynabook 色合い調整ユーティリティ」、オンライン会議などに役立つ「AIノイズキャンセラー」「ワンタッチマイクミュート」などを搭載。このほか最新Office「Microsoft Office Home & Business 2024」も付属する。
|dynabook X8・X6の主な仕様
|型番
|dynabook X8/Y7
|dynabook X6/Y
|OS
|Windows 11 Home 64bit
|CPU
|Intel Core i7-1360P
|Intel Core i5-1340P
|メモリ
|16GB
|ストレージ
|512GB SSD PCIe
|グラフィックス
|Intel Iris Xe グラフィックス（CPU内蔵）
|光学ドライブ
|―
|ディスプレイ
|13.3型液晶ディスプレイ（16：10、1,920×1,080ドット）
|通信
|Wi-Fi 6E（IEEE802.11a／b／g／n／ac／ax）、Bluetooth 5.3、ギガビット有線LAN
|インタフェース
|USB 3.2 Gen1 Type-A×2、Thunderbolt 4（USB4 Type-C）×3、HDMI出力、microSDカードスロット、マイク／ヘッドホン端子など
|生体認証
|指紋認証
|サイズ
|W298.8×D212.0×H17.9～18.9mm
|重さ
|約937g
|バッテリー駆動時間（JEITA 3.0）
|約10.0時間（動画再生時）／約26.0時間（アイドル時）
|カラー
|ダークテックブルー／ダークテックシルバー
|Office
|Microsoft Office Home & Business 2024、Microsoft 365 Basic